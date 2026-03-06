Волонтеры спасли 163 крысы из одного дома

В штате Массачусетс, США, некоммерческая организация помощи животным MSPCA-Angell ищет новых хозяев для 163 крыс. Об этом пишет People.

Волонтеры вывезли более сотни грызунов из одного дома.

«Человек с благими намерениями попал в трудную ситуацию, и мы смогли ему помочь», — объяснили в организации.

По их словам, они впервые за пять лет привезли в приют столько крыс за один раз. Их почти на 60 процентов больше, чем всех крыс, что они спасли за 2025 год.

MSPCA-Angell оставили у себя только 53 крысы, остальных они отвезли в партнерские организации, расположенные в штатах Массачусетс и Нью-Гэмпшир.

