Девушка поставила мировой рыболовный рекорд

Юная американка поставила рекорд мира по ловле малоротого буффало. Об этом сообщает сайт Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA).

29 ноября 2025 года Джулия Бернстин рыбачила в американском штате Техас вместе с гидом Остином Андерсоном. Ей удалось поймать малоротого буффало весом 14,29 килограмма.

Рыбу взвесили на сертифицированных весах, после чего отпустили обратно в воду. Результат позволил девушке установить рекорд IGFA в юниорской женской категории по рыболовным снастям, выдерживающим до восьми килограммов.

Малоротые буффало встречаются в Северной Америке. Эти рыбы вырастают до 90 сантиметров в длину и весят до 16 килограммов.

