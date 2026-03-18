Мужчина продемонстрировал необычный навык в постели и навсегда лишился девушки

Пользователь Reddit с ником Hmmmmokaaaay рассказал, как демонстрация навыков в постели довела его до расставания с девушкой. С ней 36-летний мужчина встречался лишь пару месяцев.

«Когда мы выпивали с друзьями, всплыла тема о моем тайном таланте. Я не слишком высокий или гибкий, но одарен талантом дотягиваться губами до собственного пениса. Реакция на это была довольно неоднозначной, как это всегда и бывает. Но моей спутнице это действительно понравилось. Она шепнула, что хочет посмотреть на это», — написал автор.

Он уточнил, что никогда не устраивал акробатических представлений в присутствии своих избранниц, тем более, что это требует не самый визуально приятной позы. Однако девушка повторила свою просьбу, когда влюбленные остались наедине.

«Я принял нужную позу, показал ей, и она тут же начала немного смеяться. Я спросил, может ли она мне помочь. Она вроде бы согласилась, но потом сказала, что не может, продолжив смеяться, поэтому я остановился. Атмосфера была испорчена, и мы решили посмотреть фильм. Часом позже она сказала, что ей завтра рано на работу, и вызвала такси. С тех пор я с ней больше не разговаривал», — заключил мужчина.

Ранее девушка задумалась о расставании с бойфрендом-фокусником из-за трюков с ее влагалищем. Например, однажды он прямо во время секса произнес: «О, как это туда попало?», после чего вытащил из ее промежности монету.