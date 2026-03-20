Модель OnlyFans стала снимать эротический контент вместе с дочерью

37-летняя жительница Великобритании Джема вдохновила 19-летнюю дочь Элли завести аккаунт на OnlyFans. Об этом она рассказала YouTube-каналу Truly.

По словам Элли, в детстве она осуждала мать за то, что та снимает эротический контент.

«Пока я росла, мне всегда казалось, что я никогда не стану такой, как моя мама», — призналась она.

Однако, став старше, она поняла, что ее мать просто развлекается и получает за это деньги. Она решила заниматься тем же, и Джема ее поддержала.

Опытная модель OnlyFans выступает в качестве наставницы дочери. Элли отметила, что воспринимает свою мать как лучшую подругу и менеджера. Вместе они снимают фото и видео эротического характера с едой. Так, они могут сидеть перед камерой в топах и соблазнительно есть шоколадный мусс.

Джема и Элли часто сталкиваются с осуждением.

«Если люди считают, что это неподходящая работа для матери и дочери, они имеют право на свое мнение. Но волнует ли нас их мнение? Нет», — призналась взрослая женщина.

Ее дочь добавила, что также не обращает внимание на хейтеров, так как не они оплачивают их счета.

