В России начали делать бриллианты из шерсти питомцев

Российские ювелиры стали делать драгоценные камни из шерсти питомцев. Информацию публикует Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным издания, специалисты предлагают хозяевам принести мех их домашних животных: кошек, собак и других. Так, эксперты выделяют из материала углерод, а затем при температуре выше 1400 градусов и давлении свыше 5 гектопаскалей выращивают алмаз.

Затем ювелиры шлифуют и ограняют камень, получая в результате полноценный бриллиант. Уточняется, что для изделия весом в один карат нужно около двух граммов шерсти. Необходимое количество материала можно набрать за один-два вычесывания.

В то же время использовать можно не только шерсть, но и когти. Стоимость такого ювелирного изделия составит от 350 тысяч рублей за карат.

В июле 2025 года россиянам раскрыли способы отличить бриллиант от фианита. Руководитель товарного направления «585*ЗОЛОТОЙ» Анна Лисовец заявила, что на самом деле отличить камни визуально невозможно из-за одинакового блеска.