На свалке нашли бриллианты на миллионы рублей

В польском городе Водзислав-Слензский отменен аукцион по продаже ювелирных украшений и бриллиантов, которые нашли на свалке. Об этом сообщает издание TVP World.

Драгоценности обнаружили на свалке в 2023 году. Самым ценным предметом считается золотое кольцо с бриллиантом весом три карата. Его оценили в 95 тысяч злотых (два миллиона рублей). Суммарная стоимость остальных бриллиантов составляет девять тысяч злотых (200 тысяч рублей).

Суд назначил трехлетний срок, в течение которого владельцы могли заявить свои права на находку. В середине марта отпущенное время истекло. 27 марта бриллианты собирались выставить на аукцион.

Намеченные торги отменили после того, как городской музей выразил намерение включить находки в свою коллекцию. По мнению его сотрудников, драгоценности представляют собой культурное наследие города и могут обладать исторической ценностью.

