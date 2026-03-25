Сексуальная уборщица рассказала о странном пристрастии клиентов

Британская вебкам-модель Джессика Син рассказала о заработке с помощью образа сексуальной уборщицы. Ее историей делится The Sun.

43-летняя женщина получает деньги за то, что убирается на камеру в откровенных образах: платье горничной, чулках, желтых резиновых перчатках и фартуке в горошек. Однако, по словам Син, главная звезда ее видео не она сама, а пылесос.

Модель объяснила, что ее клиенты имеют странное пристрастие к пылесосу. Им нравится, когда женщина проверяет его мощь на себе: засасывает кожу или платье. Если в видео Син не пылесосит, мужчины, как правило, остаются недовольны.

Син рассказала, что изначально снимала уборку для YouTube-канала, но потом поняла, что может зарабатывать на своем контенте больше. Так она и перешла на вебкам-платформы. По словам женщины, она так любит убираться, что спокойно делает это в вебкам-студиях.

Ранее сообщалось, что американская модель OnlyFans Стефани Матто стала продавать пережеванную еду. По ее словам, за это готовы платить мужчины, вынужденные носить зубные протезы.