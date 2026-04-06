Пустой бензобак принес мужчине восемь миллионов рублей

В США мужчина заехал заправиться и выиграл в лотерею 100 тысяч долларов (восемь миллионов рублей). Об этом сообщает UPI.

© Lenta.ru

Житель города Нью-Карролтон, штат Мэриленд, остановился на заправке с почти пустым топливным баком. Пока машина заправлялась, мужчине пришла в голову идея сыграть в моментальную лотерею. Он купил билет розыгрыша Red 5's Doubler за 10 долларов (800 рублей), а когда стер защитный слой, обнаружил, что пустой бак принес ему крупную сумму.

«Там было написано, что я выиграл 100 тысяч. Я сразу вернулся к машине и позвонил жене», — поделился приятными воспоминаниями американец.

Он заявил, что потратит часть денег на оплату счетов и подумает о покупке нового автомобиля для супруги.

