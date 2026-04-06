Крокодилов и змей решили привлечь для охраны границ

Власти Индии рассматривают возможность привлечь змей и крокодилов для охраны государственной границы. Об этом сообщает The Hindu.

Согласно внутреннему распоряжению пограничных сил безопасности страны (BSF) от 26 марта, военные решили изучить возможность прибегнуть к помощи хищных рептилий для дополнительной защиты речных границ с Бангладеш. Паводки и сложный рельеф не позволяют возвести заборы на этих участках границы.

Пограничникам приказано рассмотреть оперативную целесообразность привлечения ядовитых змей и крокодилов для работы в уязвимых местах вдоль рек. В ведомстве уточнили, что инициатива исходит от министра внутренних дел Амита Шаха.

Директиву уже разослали всем полевым подразделениям на бангладешском направлении. Как следует из документа, естественные барьеры, включая опасных рептилий, смогут блокировать каналы незаконной миграции и контрабанды.

Ранее в малайзийском штате Саравак в брюхе крокодила нашли человеческие останки. Специалисты предположили, что они принадлежат 21-летнему мужчине, который пропал после купания в реке.