День бобра: то ли рыба, то ли грызун

7 апреля мы отмечаем Международный день бобра, который призван напомнить о важности сохранения этих неординарных животных. Сегодня это кажется немыслимым, но каких-то 100 лет назад бобры были на грани полного вымирания, и лишь грамотные решения спасли бобров и вернули их популяцию к безопасному уровню. Сегодня мы расскажем об этом и других фактах о бобрах.

Рыба бобёр

Бобры — это не только ценный мех, но и 5–10 килограммов… рыбы? Так считали католические монахи Средневековья. В 1760 году парижский факультет богословия закрепил эту мысль официально. Логика была простой: раз бобёр живет в воде, а его хвост покрыт чешуёй, значит, его можно причислить к рыбам.

В Красную книгу и обратно

Бобры во все времена были объектом промысла. Бобровый мех шёл на шубы и шапки, струя (ароматический секрет с ароматом ванили) — для парфюмерии. Из-за варварской добычи бобров истребили в Англии еще в XVI веке, а в Европе и даже в России к началу ХХ века они были на грани исчезновения. К этому моменту в мире сохранилось около 1200 особей. В 1923 году в СССР был учрежден Государственный бобровый заповедник. Благодаря общим усилиям, к концу XX века число бобров в России и Европе выросло до 430 000, а сейчас их более 1,5 млн.

Бобровая диета

Чем питаются бобры? Если вы в шутку сказали «деревьями», то оказались правы. Бобры действительно едят кору и ветки деревьев, особо предпочитая иву и берёзу. Также они едят водные растения и траву, завершая ими свой вегетарианский рацион. В зоопарке они с удовольствием переходят на овощную диету. А вот рыба, лягушки и даже мелкие жучки бобров совершенно не интересуют.

Полезный вредитель

Бобры — профессиональные «экосистемные инженеры», но если для природы это плюс, то для человека, несомненно, минус. Бобровые котята (так называют детёнышей) на уровне инстинктов умеют строить плотины, им не нужно учиться этому у взрослых. Бобры мастерски создают пруды на ручьях и реках. Это помогает очищать воду, увеличивает биоразнообразие, предотвращает эрозию почв. Но вместе с тем бобры не разбирают, где они собираются строить плотину, и потому нередко наносят вред сельхозугодиям, перекрывают ирригационные каналы, портят деревья и перекрывают дороги.

Тот самый бабр

Рассказ про бобров был бы неполным без легенды о гербе Иркутска. Ещё во времена Екатерины II на гербе изображался амурский тигр с соболем в зубах. Только назывался тигр бабром — этим старорусским словом обозначали всех диких кошек, вроде пантеры, леопарда и, собственно, тигра. Но 100 лет спустя, во времена Александра II, при официальном описании герба неизвестный чиновник по незнанию исправил слово «бабр» на «бобр», посчитав оригинальное написание ошибкой. Опираясь на утверждённое императором описание, художники придумали животное с бобровым хвостом и ластами, но явно кошачьей головой. Ещё через сто лет ошибку в описании исправили, но изображение герба трогать не стали, сделав уникального «бабра» частью истории Иркутска.