Мимолетная ложь сделала мужчину самым ценным сотрудником компании

Пользователь Reddit с ником Carolina_FWilliams рассказал, как мимолетная ложь на собеседовании привела его в тупик. При этом вопреки собственному вранью на новой работе он стал ценнейшим и крайне перспективным сотрудником.

«Я устроился в логистическую компанию, расположенную рядом с портом. Их система учета подразумевает управление контейнерами, погрузчиками и так далее. И я нагло соврал в резюме, что знаю эту систему, хотя сейчас я даже не помню ее названия. На собеседовании я уверенно сказал: "Да, я использовал такие программы раньше", а они просто кивнули», — написал автор.

Первые недели на новом месте были спокойными: мужчина вникал в новые обязанности и очень много кивал и со всеми соглашался. Однажды руководитель смены поссорился со своими боссами и просто ушел с работы. И тогда автора попросили зайти в систему и начать выполнять задачи из списка его бывшего руководителя.

«Я теперь тот человек, к которому все обращаются с рабочими вопросами, и это ужасно. Например, грузчики спрашивают, почему контейнеры помечены как полные, хотя они уже пусты. Я открываю систему, и у меня просто зависает мозг от сотен цифр на десятках вкладок. Я отвечаю что-то про задержки синхронизации, потому что, кажется, уже слышал это от кого-то. В итоге я просто ушел, предварительно потыкав наугад на случайные фильтры», — признался автор.

Однако каким-то образом его работу сочли успешной, а менеджер заявил, что он быстро все осваивает. Теперь руководители компании хотят, чтобы автор обучил нового сотрудника работе в системе, хотя сам он даже толком не может открыть приложение.

«Самое худшее в том, что меня больше никто не проверяет. Раньше кто-то исправлял ошибки, а теперь они просто доверились мне. И если я облажаюсь, это будет не просто опечатка или неверная цифра, нет: огромные партии товаров могут задержаться, потеряться или вовсе уйти не туда. Честно говоря, меня начинает тошнить от этой перспективы еще до начала рабочего дня», — пожаловался мужчина.

Ранее зарабатывающий десятки миллионов рублей бездельник раскрыл секрет своего успеха. У него есть собственный кабинет, в котором он преимущественно смотрит сериалы или проводит время за видеоиграми.