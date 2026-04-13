Житель Зимбабве заявил, что его принуждает к сексу невидимый питон

Ежедневный «секс» с питоном замучил мужчину

Lenta.ru

Житель Зимбабве заявил, что его якобы замучил невидимый питон, который ежедневно принуждает его заниматься сексом. Об этом сообщает зимбабвийское издание Herald Online.

29-летний Арчфорд Чикварриро из деревни Чипаканва утверждает, что его проблемы начались, когда он жил в ЮАР. По словам мужчины, змея является ему наяву и против его воли совершает действия сексуального характера. При этом он якобы испытывает состояние, похожее на сонный паралич. Это может происходить на глазах у других, но странное пресмыкающееся видит только он.

Проблема вынудила Чикварриро вернуться из ЮАР домой в город Мутаре, однако, по его словам, ситуация лишь ухудшилась. Теперь змея якобы приползает в любое время суток и не отпускает его часами, а он сам начал замечать, что питон кажется ему привлекательнее женщин. Чтобы спастись, мужчина бежал в Хараре — столицу Зимбабве.

Ранее сообщалось, что сотрудницу министерства образования нигерийского штата Бенуэ, которая утверждала, что государственные деньги проглотила загадочная змея, обвинили в мошенничестве.