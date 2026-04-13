Не стерпевшая придирок свекрови девушка расколола родню на два лагеря

Пользовательница Reddit с ником Fitting_pounding рассказала, как не дала себя в обиду постоянно критикующей ее свекрови. По словам 26-летней девушки, конфликт разгорелся на семейном ужине.

«Она вечно находит повод для критики всего, что я делаю: готовки, уборки, даже того, как я говорю в ее доме. Обычно я молчу, чтобы сохранить мир, но во время недавнего ужина она начала поносить приготовленную мной еду на глазах у всех, заявив, что "это не то, что нравится ее сыну", после чего сравнила меня с его бывшей», — пожаловалась девушка.

Поняв, что дальше терпеть нападки уже невозможно, она тут же, в присутствии всех родственников, попросила свекровь показать ей, как именно должны делаться те или иные домашние дела, раз уж ее усилий никогда не бывает достаточно. После этого она упомянула, что все ее поступки оцениваются в одинаково негативном ключе вне зависимости от уровня ее старания.

«В комнате воцарилась тишина. Она расстроилась и сказала, что я проявила к ней неуважение в ее собственном доме. Позже мой муж сказал, что мне стоило уладить это наедине, а я просто опозорила ее перед семьей. Теперь половина родственников считает, что я перешла черту, а другие тихо говорят, что она это заслужила», — заключила девушка.

