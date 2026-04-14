Москвич поздно вернулся домой и получил штраф

В Москве на мужчину завели административное дело из-за позднего визита домой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Мужчина провел пятничный вечер с друзьями и вернулся домой под утро. Жена решила проучить супруга и не пустила в квартиру. Тогда он начал ругаться матом и молотить руками по двери. В результате его обвинили в нарушении общественного порядка и возбудили в отношении мужчины административное дело.

Москвич вину признал. Так как у него маленький ребенок, мужчине выписали штраф — тысячу рублей.

Ранее адвокат Александр Зорин предупредил, что любопытным москвичам, которые подглядывают за соседями через приоткрытую дверь, грозит уголовная ответственность и тюрьма.