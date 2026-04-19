Девушке отказали в свидании из-за жизни за МКАДом

Девушка в соцсетях пожаловалась на то, что молодой человек отказал ей в свидании из-за того, что она живет за МКАДом. На ролик обратили внимание авторы Telegram-канала «Что там, Москва?»

© РИА Новости

Парень пояснил, что образ его собеседницы, который она создала в соцсетях, не соответствует тому, что она живет не в премиальном районе города.

«Ты как бы могла и в центре [города] взять квартиру, конечно. У тебя же на фото лакшери жизнь, iPhone 17 Pro Max, но просто Потапово больше понравилось, понимаю», — говорит молодой человек в аудиосообщении, которое он прислал девушке.

Таким образом он пояснил, что заподозрил ее в обмане.

