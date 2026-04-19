Собака спасла семью от пожара

В штате Калифорния, США, пес по кличке Филлмор прослыл героем после спасения семьи. Об этом сообщает NBC 4.

© Global Look Press

15 апреля хозяин Филлмора, Том Далис, проснулся посреди ночи от непрекращающегося лая собаки. Он тщетно пытался успокоить ее и в конце концов решил проверить, что вызвало такую бурную реакцию. Далис выглянул в окно и увидел пламя.

Сначала мужчина подумал, что горит соседский дом, однако затем понял, что пожар начался в его гараже. Он выбежал на улицу, схватил садовые шланги и стал тушить огонь, чтобы он не перекинулся на дом до приезда пожарных. Прибывшие пожарные полностью ликвидировали возгорание.

Далис рассказал, что живет в доме с женой и 90-летней тещей. Он уверен, что Филлмор спас им жизнь.

«Мы угостили его большим количеством лакомств», — отметил он.

Ранее сообщалось, что жительница штата Флорида, США, и ее дочь спаслись из горящего автодома благодаря собаке. Они уверены, что полминуты промедления могли стоить им жизни.