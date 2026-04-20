Невесту облили черной краской за несколько минут до свадьбы

В Великобритании невестка в отместку облила невесту черной краской за несколько минут до свадьбы. Об этом сообщает Daily Mail.

35-летняя Джемма Монк готовилась к свадьбе с возлюбленным, с которым она встречалась еще со школы. Жена ее брата Антония Иствуд вылила на нее ведро черной краски прямо перед выходом к алтарю, после чего скрылась. Краска попала на лицо, руки и грудь невесты, а также непоправимо испортила платье стоимостью 1,8 тысячи фунтов (около 207 тысяч рублей).

Невеста решила, что это ее не остановит.

«Я и секунды не колебалась, я бы вышла замуж в трусах и с черной краской на лице, если бы пришлось», — сказала Монк.

В результате церемония состоялась на два часа позже запланированного, а новое платье пришлось взять напрокат. Несмотря на это, день свадьбы стал для Монк источником неприятных воспоминаний. Она подала на Иствуд в суд.

Как выяснилось впоследствии, Иствуд таким образом отомстила за инцидент на собственной свадьбе в 2023 году. Она утверждала, что тогда ей пытались поставить подножку.

Суд приговорил Иствуд к десяти месяцам тюремного заключения условно, а также обязал ее выплатить Монк компенсацию в размере 5000 фунтов (около 575 тысяч рублей). Кроме того, ей запрещено приближаться к пострадавшим в течение десяти лет.

