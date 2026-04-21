В США пес спас хозяев из загоревшегося дома

Газета.Ru

В Калифорнии пес по кличке Филлмор спас семью от пожара. Об этом сообщает NBC 4.

Пес спас семью от смерти
Хозяин пса Том Далис проснулся посреди ночи от непрекращающегося лая домашнего любимца. Он попытался успокоить животное, но в итоге решил проверить, что случилось. Мужчина выглянул в окно и увидел пламя.

Сначала он подумал, что горит соседский дом, но понял — огонь в его гараже. Далис выбежал на улицу, схватил садовые шланги и начал тушить пожар, чтобы огонь не перекинулся на дом до приезда пожарных. Прибывшие огнеборцы полностью ликвидировали возгорание. Американец уверен, что Филлмор спас им жизнь.

До этого в Саратовской области кот разбудил хозяина и спас его от пожара. 62-летний мужчина заснул с непотушенной сигаретой и спустя некоторое время сквозь сон услышал мяуканье своего кота. Проснувшись, пенсионер понял, что комната в дыму, он смог выбраться из дома самостоятельно, но получил ожоги. Успел ли кот сбежать из горящего дома — неизвестно.