Лебедь-кофеман терроризирует кафе

Каждый день с утра пораньше — как на работу — птица подходит к павильону и заводит клювом свою барабанную дробь. Хозяйка кафе жалуется в службу спасения и зоозащитникам, но не получает ответа на свои вопросы. Подробности — в нашем материале.

Пернатый любитель кофе пытается проникнуть внутрь, шипит, покусывает и пугает окружающих. По словам владелицы павильона, лебедь облюбовал кафе примерно три недели назад. В 300 метрах от него самка высиживает яйца. Раньше никакой агрессии пернатые не проявляли.

— Если прикормили его, то он прикормленный. Если сотрудники или посетители этого кафе прикормили, то он идёт, видимо, ожидая, что его и дальше будут кормить, — объясняет поведение птицы кандидат биологических наук Тамара Астафьева.

Сотрудники кафе это отрицают: нет, птицу не прикармливали. Одна из версий: возможно, лебедя провоцирует его отражение в дверном стекле.

— Не все животные узнают себя, идентифицируют, что это они. Они видят в своём отражении другую особь и могут с ней коммуницировать как с другой особью, — комментирует Тамара Астафьева.

Бариста закрыл стекло чёрной пленкой, однако птица не успокоилась и по-прежнему нападает на кафе.

— Мы уже перепробовали все методы, которые нам посоветовали. Мы звонили в зоозащиту, и в службу-112, и знающим людям, которые занимаются лебедями. Ещё был вариант перенести лебедя на другой водоём, но так как самка села на яйца, к сожалению, это сделать не можем, — сетует хозяйка кафе Алина Свентницкене.

А птица тем временем продолжает шипеть и бить крыльями, отпугивая посетителей. Чего добивается и что не устраивает лебедя, вопрос открытый.