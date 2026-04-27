Пилот уволен за тайную съемку секса с 16 стюардессами

Скандал в британской авиационной отрасли: пилот авиакомпании British Airways потерял работу из-за обвинений в систематической тайной съемке интимных встреч с бортпроводницами. По данным издания The Sun, 31-летний мужчина на протяжении двух лет знакомился со стюардессами из разных авиакомпаний, встречался с ними в отелях по всему миру и склонял к сексу, незаметно включая камеру ноутбука. Всего в распоряжении следствия оказались видео с участием 16 женщин в возрасте от 24 до 36 лет, причем ролики без их ведома были выложены на порносайтах.

Разоблачение произошло случайно. Одна из жертв, обнаружив на его ноутбуке компрометирующие файлы с разными девушками, поняла, что стала частью большой преступной схемы. После этого 3 марта 2026 года в лондонскую полицию поступило официальное заявление. Правоохранители арестовали летчика по подозрению в вуайеризме, однако позже отпустили его под залог. В самой авиакомпании сначала отреагировали временным отстранением, но после проверки последовало более жесткое решение.

Представители British Airways официально подтвердили, что данный сотрудник больше не работает в компании, но воздержались от подробных комментариев, сославшись на внутреннее расследование. Для авиаперевозчика, который всегда подчеркивал высокие стандарты безопасности и корпоративной этики, этот случай стал серьезным ударом по репутации. История уже получила широкий резонанс в британских и международных СМИ, поскольку круг потенциальных жертв пилота может не ограничиваться только найденными 16 эпизодами — следователи проверяют его контакты за последние годы.

Сам уволенный пилот, чье имя не раскрывается в интересах следствия, пока не давал публичных комментариев. Полиция продолжает изучать изъятую технику, а адвокаты пострадавших стюардесс готовят коллективный иск. Этот инцидент вновь поднял вопрос о приватности в гостиничных номерах, которыми пользуются члены экипажей во время длительных остановок между рейсами, и о необходимости более строгого контроля за поведением сотрудников авиакомпаний вне рабочего места.