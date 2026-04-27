В Одинцово продают кота за 200 миллионов рублей

В Одинцово появился невероятно дорогой лот: местная жительница Дарья Ш. выставила на продажу обычного с виду кота за безумные 200 миллионов рублей. Объявление уже вовсю гуляет по сети, и понятно почему, отмечают авторы канала «ikoshkiru — Мир кошек».

Главная фишка питомца — феноменальная чистоплотность. Хозяйка уверяет, что кот давно освоил унитаз и даже сам смывает за собой. Так что будущему владельцу обещают жизнь без лотков, наполнителей и лишних хлопот. В остальном это просто идеальный домашний зверь: тихий, ласковый и отлично ладит с детьми.

Дарья называет кота «инновационным» и даже приписывает ему способности поправлять здоровье хозяев. Но купить его «в один клик» не выйдет, даже если у вас завалялись лишние миллионы. Есть условие: потенциальный покупатель обязан пройти собеседование и тест на адекватность. Кто именно будет проводить этот кастинг — загадка.

Конечно, в сети гадают: реальная ли это сделка или просто дерзкий пост для привлечения внимания. Слишком уж заоблачная цена и странные требования. В любом случае, «умный кот за 200 миллионов» свою задачу выполнил — о нем теперь говорит все Подмосковье.

Кошки давно перестали быть просто домашними питомцами — некоторые породы стоят как автомобиль или даже квартира. Как писал «ГлагоL», в рейтинге самых дорогих есть и бенгалы, и саванны, и чаузи, а также более доступные, но не менее необычные породы вроде питерболда и скоттиш-фолда с характерной внешностью и ярким темпераментом.