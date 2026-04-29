Модель OnlyFans рассказала о самом неприемлемом запросе клиента

Австралийская модель OnlyFans Кайла Джейд рассказала, какие запросы клиентов отказалась выполнять. Об этом она поговорила с news.com.au.

Самым неприемлемым для себя фетишем Джейд назвала фидеризм. Фидеры получают сексуальное удовлетворение, откармливая партнеров. Так, один клиент заплатил женщине 500 австралийских долларов (26,6 тысячи рублей), чтобы она съела на видео шоколадное печенье. Она согласилась.

Однако вскоре мужчина стал просить все больше и больше видео, а также требовал, чтобы Джейд взвешивалась до и после приема пищи, а также выпячивала живот и трясла им. По словам девушки, она не смогла продолжать работать с этим клиентом, поскольку когда-то болела анорексией. Подобные запросы могли спровоцировать обострение расстройства пищевого поведения (РПП). Порномодель посчитала это слишком опасной игрой.

Джейд также рассказала, как однажды отказалась делать ради клиента пластическую операцию. Женщина давно сделала бразильскую подтяжку ягодиц (BBL — операция, при которой в ягодицы вводят жир из других частей тела пациента, — прим. «Ленты.ру»). Однако со временем ее ягодицы чуть уменьшились из-за образа жизни. Это не понравилось одному мужчине. Он предлагал заплатить ей тысячу австралийских долларов (53,5 тысячи рублей) за повторную BBL, несмотря на то, что такая операция стоит около 40 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей).

