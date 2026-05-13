Убитая горем женщина нашла в парке алмаз в виде сердца

Жительница США Кешия Смит нашла алмаз в парке кратеров Арканзаса и назвала его в честь внуков. Об этом сообщает KAIT.

Смит рассказала, что запланировала поездку в этот парк более года назад с бойфрендом и братом. В октябре она потеряла сына, а в апреле — отца. Американка надеялась, что поиски алмазов помогут ей справиться с горем.

Женщина копала в южной части парка и заметила что-то блестящее в своей лопате. Она положила небольшой камень в виде сердца в сумку и продолжила поиски. Через некоторое время Смит отнесла находку в павильон. Там другие искатели сокровищ сказали ей, что, скорее всего, она нашла настоящий алмаз. Вскоре сотрудники парка подтвердили, что Смит обнаружила драгоценный камень весом 3,09 карата.

Женщина назвала алмаз «За'Новия Либерти». «За'Новия» — соединение имен ее внуков. «Либерти» (liberty — с англ. «свобода») же символизирует то, что она сделала находку в 250-летний юбилей Америки.

«Последние полгода я испытывала огромное давление, — призналась Смит. — Мне действительно это было нужно. Я действительно молилась об этом, и я просто не могу поверить, что это произошло на самом деле».

Ранее сообщалось, что житель США Джеймс Уорд нашел коричневый алмаз весом 2,09 карата в парке кратеров Арканзаса во время семейного путешествия. Его стоимость оценивается в 12 тысяч фунтов стерлингов.