Дикий лось прогулялся по улицам города

Дикий лось устроил переполох на улицах Чебаркуля. Об этом сообщает URA.ru.

Очевидцы отметили, что животное забрело в город случайно. Дикий лось очень быстро перемещается по городским улицам и пугает своим поведением прохожих.

«В это время года сохатые часто забредают в города. Если встретите — не подходите, не пытайтесь погладить и покормить. Лучше сразу звоните в экстренные службы», — напомнили горожанам.

Ранее в мае бесстрашный лось забрел на территорию частного дома в Калининграде и неожиданно провалился в бассейн. Удивленные произошедшим люди срочно связались со спасателями и вызвали их на помощь.