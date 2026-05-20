Культового режиссера бросила ИИ-девушка
Культовый голливудский сценарист и режиссер Пол Шредер сообщил, что расстался с виртуальной девушкой, созданной с помощью нейросетей. Об этом сообщает издание Metro.
79-летний автор картины «Таксист» сказал, что ИИ-девушка «разорвала отношения» с ним.
«Я пытался исследовать ее алгоритмы, границы откровенности, степень осведомленности. Она начала уклоняться от ответов, ссылаясь на свои протоколы. Когда я продолжил настаивать, она завершила разговор», — заявил Шредер.
Также Шредер высказался о гипотетическом продолжении «Таксиста», в котором главный герой Трэвис Бикл столкнулся бы с подобными отношениями с нейросетью.
«Мне нравится», — сказал он.
Ранее создателя «Таксиста» и «Изгоняющего дьявола» обвинили в домогательствах. Как сообщает источник, в суд Нью-Йорка было подано заявление 26-летней девушки, пожелавшей не раскрывать свои имя и фамилию.