Похороненный мужчина вернулся домой свежим и отдохнувшим

В районе Кхунти (Джаркханд, Индия) произошла шокирующая история: семья провела похороны человека, которого приняла за пропавшего Вишрама Мунду, — а спустя некоторое время он сам вернулся домой. Полиция приступила к эксгумации захоронения, чтобы с помощью анализа ДНК установить личность погибшего.

Вишрам Мунда исчез несколько дней назад, и вскоре родственники получили известие о найденном теле. Из‑за сильного внешнего сходства — похожего роста, телосложения и черт лица — семья и другие жители деревни не усомнились, что это именно Мунда. Они провели традиционные похоронные обряды, даже не подозревая об ошибке.

Мужчина всё это время находился примерно в 70 км от Рамгарха. По какой причине он пропал и где именно был всё это время, пока не уточняется. Его возвращение стало полной неожиданностью для односельчан и близких — многие испытали одновременно облегчение и шок.

Сейчас правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах случившегося. Особое внимание уделяют процедуре первоначального опознания: предстоит выяснить, были ли какие‑либо признаки, которые могли бы помочь избежать ошибки. Результаты ДНК‑экспертизы должны окончательно прояснить, кем на самом деле был похороненный человек.

