Влюбленная пара кулаками отбилась от тигровой акулы

На Гавайях, США, Чеслей Акима и Алика Дикерсон чуть не стали жертвами тигровой акулы. Об этом пишет Hawaii News Now.

Мужчина и женщина рассказали, что увидели хищную рыбу, когда гребли в водах острова Мауи. По их словам, акула была больше их каяка, который в длину достигал 3,6 метра. Она вцепилась в него зубами и стала трясти.

Дикерсон отреагировал мгновенно и несколько раз ударил акулу кулаком, пока не отбился от нее.

«Она погрузилась на небольшую глубину и, уплывая, просто обдала нас брызгами от хвоста. Я был в шоке», — рассказал мужчина.

После столкновения с хищницей пара быстро поплыла к берегу. Дикерсон и Акима переживали, что акула могла повредить каяк, и он мог бы пойти ко дну. Несмотря на опасения, им удалось добраться до суши.

«Это было просто безумие», — описала пережитое Акима.

Тем не менее пара заявила, что будет продолжать заплывы. Встреча с агрессивной акулой не напугала влюбленных.

Тигровая акула — один из крупнейших морских хищников, обитающий в тропических и теплых водах по всему миру. Свое название она получила за характерные темные полосы на теле, которые с возрастом бледнеют, а взрослые особи могут достигать четыре–пять метров в длину. Эти акулы известны как «морские мусорщики» из-за способности поедать практически все: от рыб, черепах и птиц до несъедобных предметов.

Ранее 41-летний Шэннон Эйнсли вспомнил, как в 15 лет пережил нападение двух белых акул, и пожаловался на повышенное внимание к своей персоне. «Все начали относиться ко мне по-другому, и привыкать к этому было, пожалуй, сложнее, чем к самой акульей хватке», — заявил он.