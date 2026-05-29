На пляже нашли сотни акул

В Великобритании на берегу нашли сети с сотнями акул и других рыб. Об этом сообщает сайт BBC News.

Сначала груду мертвых рыб, преимущественно кошачьих акул, нашли на пляже в районе села Саундерсфут. Спустя несколько дней 65-летняя медсестра Полин Моррис обнаружила на пляже огромную сеть с акулами недалеко от городка Барри-Порт. Обе находки были совершены в Уэльсе.

По словам Моррис, зрелище шокировало ее.

«Это была довольно большая площадь, покрытая рыбами и акулами в большой сети», — рассказывает она.

Большинство акул также были кошачьими. Моррис подозревает, что рыб намеренно или случайно сбросили с рыболовецкого судна.

Кошачьи акулы вырастают до 1,7 метра в длину. Они обладают необычной особенностью: в случае опасности надуваются и становятся вдвое или втрое толще обычного.

