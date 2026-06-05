24-летняя девушка родила от 60-летнего бойфренда

24-летняя Ленни раскрыла особенности отношений с 60-летним бойфрендом Филом. Историей необычной пары делится YouTube-канал Love Don’t Judge.

Фил и Ленни познакомились в доме отдыха, где вместе работали. По словам девушки, она сразу обратила внимание на трудолюбие Фила, который был садовником, и стала с ним флиртовать. Долгое время мужчина просто не понимал намеков Ленни. Только когда она напрямую сказала ему об объятиях и поцелуях, он ответил на ее чувства взаимностью.

Пара вместе уже три года. Три месяца назад Ленни родила от пожилого бойфренда девочку. Фил заявил, что был счастлив новости о беременности девушки. У него уже есть дети, в том числе 15-летний сын, который живет вместе с парой. По словам Ленни, она отлично с ним ладит.

Девушка пожаловалась, что их отношения с Филом многие осуждают. Одни пишут, что Фил выглядит ее дедом, а другие отмечают, что тот вряд ли доживет до подросткового возраста дочери.

«Пять хороших лет лучше 20 плохих», — объяснила свой выбор Ленни.

Она заявила, что искренне любит мужчину, несмотря на разницу в возрасте. С ним она чувствует себя безопасно.

Ранее сообщалось, что 32-летняя Марион Хлоя Тайс рассказала, как познакомилась с мужчиной, который был старше почти на 30 лет, и забеременела от него. Они встретились у барной стойки в небольшом ресторане на Бали.