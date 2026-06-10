Змея устроила дом под капотом автомашины

Telegram-канал Amur Mash сообщил о необычном случае: змея обосновалась под капотом Mitsubishi. Владельцу авто не удалось выкурить или выманить рептилию самому, поэтому ему потребовалась помощь специалистов, которые в итоге успешно извлекли гада из моторного отсека.

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Ранее во Владивостоке на Сахалинской улице замечен щитомордник — ядовитая змея из семейства гадюковых. Ее легко узнать по характерным темным полосам на спине и пятнам по бокам. Укус этого пресмыкающегося опасен: он вызывает сильные внутренние кровотечения, резкую боль и сильный отек, а для детей может закончиться летально.

Подобных змей замечали и в других населенных пунктах Приморского края. Эксперты связывают повышенную активность рептилий с аномально жаркой погодой, установившейся в регионе.