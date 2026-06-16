Девушка нашла способ отомстить начальнице за хамство

Пользовательница Reddit с ником SuspiciousRatio5245 рассказала об опыте работы под началом «грубой и высокомерной» руководительницы. В итоге она нашла способ отомстить ей.

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«В мой первый день она показала мне комнату для персонала и разрешила брать чай, кофе и кружки из шкафа. Позже в тот же день я воспользовалась этой опцией, но совершила большую ошибку. Она ворвалась в комнату отдыха, увидела кружку и тут же набросилась на меня. Видимо, это была ее кружка», — написала автор.

Она извинилась перед начальницей, несмотря на то, что не могла знать, кому принадлежит одна из множества стоящих в шкафу кружек. А несколько месяцев спустя ситуация повторилась точь-в-точь, но уже с другим новым сотрудником.

«Бедная девочка выглядела ужасно смущенной. Она продолжала извиняться, а эта вроде как взрослая женщина продолжала талдычить о своей драгоценной кружке. Я тогда как раз меняла работу, и так совпало, что это был мой последний день в этой компании. Поэтому после смены я забрала кружку домой. Полагаю, она несколько дней в ярости металась по офису в поисках ее», — заключила девушка.

Ранее мужчина ввязался в мусорную войну с коллегой и проиграл. Он хотел проучить того за выбор неправильного рабочего места в офисе.