Россиянин из-за одного гола на матче ЧМ-2026 проиграл более миллиона рублей

Россиянин проиграл более миллиона рублей на матче ЧМ-2026 Гана — Панама. Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент букмекерской конторы поставил на ничью в этой игре. На 95-й минуте сборная Ганы забила единственный гол в матче, из-за которого ставка россиянина оказалась проиграна. Коэффициент на ничью составлял 3,80. В случае успеха игрок мог заработать более 4,5 миллиона рублей.

После победы над Панамой сборная Ганы заняла второе место в группе L с тремя очками. 23 июня она проведет следующий матч на чемпионате мира со сборной Англии.

Ранее стало известно, что россиянин проиграл 700 тысяч рублей на матче Португалия — ДР Конго. Он поставил на индивидуальный тотал португальцев больше 1,5 гола, команды сыграли вничью (1:1).