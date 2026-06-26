Миллионер разорился и стал курьером

В Малайзии бывший глава фирмы по доставке еды разорился и сам стал курьером. Об этом пишет Mothership.

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40-летний Индера Ариа Ви Джини основал свою компанию в 2019 году. За первый же год ему удалось получить шесть миллионов ринггитов (111 миллионов рублей по современному курсу) чистой прибыли. Джини нанял более трех тысяч курьеров, которые работали в трех султанатах. Однако с января 2021 года фирма начала нести убытки.

Джини утверждает, что некоему человеку удалось заполучить IP-адрес его курьерской службы и перепродать конкурентам. Прибыль упала до 40 тысяч ринггитов (740 тысяч рублей). Мужчине пришлось продать все активы, чтобы покрыть задолженность по зарплатам. Он признался, что стал нищим и иногда покупал еду для семьи на найденные на улице монеты. Друзья отвернулись от Джини, потому что боялись, что он начнет просить в долг.

«Было больно, потому что я помогал им, когда все было хорошо», — сказал бывший миллионер.

Джини был на грани депрессии, но потом вспомнил слова одного из своих курьеров, который сказал, что рад этой работе, потому что она дает ему возможность кормить детей. Мужчина устроился развозчиком еды, и нисколько не переживает о потерянном богатстве, потому что может поддерживать семью. Кроме того, он стал помогать малоимущим.

«Я встречаю нуждающихся каждый вечер. Недавно я видел семью, которая нормально не ела две недели, — рассказал он. — Я тоже небогат, но стараюсь помочь, чем могу».

Джини считает произошедшее с ним важным жизненным уроком и надеется вскоре снова стать успешным предпринимателем.

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