Мать с дочерью нашли нечто необъяснимое

В американском штате Калифорния мать с дочерью отправились на конную прогулку в районе горы Шаста и нашли нечто, что не смогли объяснить. Об этом пишет Daily Mail.

23 июня Кэрри Энн Снур и ее дочь Джордан катались на лошадях, когда услышали странный шум. Они поехали на звук в лес и обнаружили сотню Bluetooth-динамиков с солнечными батареями. Они работали синхронно и транслировали белый шум. Только из одного из них доносилась человеческая речь. Снур сказала, что это была некая мантра.

Американки сняли устройства на видео и отправились домой. Вскоре они наткнулись на целую поляну работающих динамиков, которые транслировали шум и скрежет.

«В радиусе нескольких километров нет домов и вообще чего-то, от чего нужно кого-то отпугивать. Это определенно какой-то призыв. Все это очень странно», — рассказала Снур.

Калифорнийские власти пока не прокомментировали странную находку матери и дочери. Как пишет Daily Mail, динамики находились на частной территории. Гора Шаста считается культовым местом среди поклонников мистики. В частности, местные племена индейцев считали ее тем местом, где на землю сошел Великий дух. По утверждениям уфологов, в районе Шасты особенно часто замечают НЛО.

Ранее сообщалось, что в США известного католического экзорциста из Вашингтона отстранили от службы за высказывания об НЛО. Он заявил, что они являются бесами.