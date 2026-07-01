Девушка сделала ДНК-тест и узнала правду

Пользовательница Reddit с ником Anon77621 призналась, что однажды прошла ДНК-тест и загрузила его результаты в сервис поиска родственников AncestryDNA. После этого она выяснила, что воспитавший ее человек на самом деле не был ее биологическим отцом.

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«Я не особо удивилась, потому что моя мать не отличалась особой верностью своему мужу, когда они были в браке. Я поговорила с ней об этом примерно через четыре месяца. Будучи взрослой, я не поддерживала с ней никаких контактов, кроме, разве что, звонков на Рождество и подобные праздники. И она призналась, что знает об этом и даже помнит имя моего биологического отца», — написала девушка.

Выяснилось, что когда муж матери автора служил в армии, в расположение его корпуса приезжали на учения военные из другой страны. Среди них был и тот мужчина, с которым у матери девушки был мимолетный роман.

«Мне удалось познакомиться с ним, и мы до сих пор поддерживаем связь. Несколько лет назад у нас произошла небольшая ссора, и с тех пор все немного изменилось, но в первые несколько лет нашего знакомства мы были очень близки», — констатировала автор.

Ранее девушка от скуки сдала ДНК-тест и узнала страшную правду о семье. В списке установленных родственников, помимо матери и сестры, оказалась некая «тетя» с генетическим совпадением на 30 процентов.