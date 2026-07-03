Порномодель рассказала о преследующих ее страхах

Американская порномодель Эбби Роуз рассказала о страхе перед новыми соседями. На сложности своей работы она пожаловалась Creatorzine.

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По словам Роуз, недавно она переехала в тихий пригород Хьюстона, штат Техас, и решила не раскрывать соседям свой источник заработка. Она сказала им, что ее работа связана с маркетингом, и надеялась, что обман не разоблачат.

Порномодель обнаружила, что они все знают, когда вела неэротический прямой эфир в TikTok. На стрим зашла соседка женщины и внезапно назвала ее в комментариях псевдонимом, который Роуз использует для создания порноконтента.

Порномодель опасалась, что соседка всем расскажет о ее секс-карьере, и к ней станут хуже относиться. Однако никакой реакции не последовало. Если кто-то из соседей и узнал секрет Роуз, им было все равно.

Тем не менее Роуз призналась, что не может игнорировать чужое мнение. Чтобы не чувствовать себя неловко, она старается общаться только с порноактерами.

«Это люди, которые понимают мой образ жизни. Осуждения гораздо меньше», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида суд запретил женщине заниматься волонтерством в школе из-за ее аккаунта на платформе OnlyFans. Она посчитала себя жертвой «полиции нравов» и потребовала компенсацию величиной один миллион долларов.