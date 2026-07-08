Блогер устроил собственные поминки за месяц до смерти

Блогер Тиаго Питтан, житель бразильского штата Мату-Гросу-ду-Сул, страдающий раком, отличился нестандартным поступком. Он организовал 30 мая в городе Кампу-Гранди собственные поминки за месяц до своей смерти, на которых устроил настоящую вечеринку для всех своих друзей, чтобы провести время вместе с ними, сообщает «360».

© Мир24

5 июля он опубликовал в соцсетях свое обращение, записанное в больничной палате:

«Мне хорошо, я спокоен и счастлив. Все это того стоило. У меня была хорошая жизнь. Я победил».

Позже, той же ночью, блогер скончался.

В соцсетях история блогера вызвала большой резонанс. Многие пользователи выразили мнение, что бразилец таким образом дал возможность своим близким попрощаться с ним не после смерти, а еще при жизни.

Ранее житель Великобритании увидел свое будущее после того, как впал в состояние комы. 26-летний Кинан Эктон в октябре 2024 года во время фитнес-мероприятия потерял сознание, после чего у него развились полиорганальная недостаточность и отек мозга. Через какое-то время врачи диагностировали Эктону крайнюю степень миопатии, которая может возникать из-за чрезмерных физических нагрузок, и после этого ввели его в искусственную кому. Позже Эктон рассказал, что в состоянии комы ему явилось видение о его будущей жизни.

До этого мэр коммуны Локмарья на французском острове Бель-Иль Доминик Руссело скончался после перепалки с владельцем яхты. Трагический инцидент произошел вечером 4 июля в главном порту острова.