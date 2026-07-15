Мужчина «накопил удачу» и получил особняк за 460 миллионов рублей

В Великобритании бывший молочник выиграл дом за четыре миллиона фунтов (около 460 миллионов рублей) и 250 тысяч фунтов (около 29 миллионов рублей) наличными в лотерею. Об этом сообщает BBC News.

Житель Ротерема, 58-летний Дэвид Ропер, десять лет развозил молоко, а последние 14 лет работает в продажах. Он узнал о выигрыше в конце рабочей недели, когда собирался в паб. Ему было настолько сложно поверить в происходящее, что он даже не купил выпивку другим посетителям, когда наконец добрался до паба на четыре часа позже.

«Я никогда в жизни ничего не выигрывал, — признался он, — Видимо, копил удачу для этого».

Он выиграл дом в графстве Суррей с шестью спальнями, подогреваемым открытым бассейном, теннисным кортом, садом, конюшней, амбаром и мебелью стоимостью около 170 тысяч фунтов (около 20 миллионов рублей).

Ропер, живущий с женой Дженни и их бордер-колли Рози, планирует уйти на пенсию и устраивать вечеринки для друзей и семьи. Он отметил, что пока не решил, оставить ли особняк себе или продать. «Я перешел от молочного фургона к особняку, — шутит он, — на прошлой неделе я сидел в офисе за таблицами в Excel, а теперь стою у собственного бассейна. Просто безумие, как все может измениться за неделю».

Компания Omaze, которая проводит розыгрыши в партнерстве с благотворительными организациями, направляет не менее 17 процентов вырученных средств на благотворительность.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Огайо выиграл в лотерею дважды за день и получил более 300 тысяч долларов. Счастливчик заявил, что потратит свалившиеся на него деньги на погашение кредита родителей на машину.