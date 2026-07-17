Рыбак пожалел уникальную рыбу-мутанта

Житель американского штата Северная Дакота поймал рыбу-мутанта золотого цвета. Об этом сообщает Outdoor Life.

Уникального светлоперого судака длиной 68,5 сантиметра добыл Итан Беар, который рыбачил с друзьями на озере 10 июля. С утра они успели поймать несколько судаков, но потом стало жарко, и рыба ушла на глубину. С помощью эхолота мужчина заметил рыбу неподалеку, но сначала не очень хотел ловить ее, потому что она казалась слишком маленькой.

В итоге Беар все же решил попытать удачу и забросил удочку. Когда рыба выпрыгнула из воды, рыбаки сразу же заметили, что она необычного ярко-золотого цвета. Беар признался, что они с приятелями даже немного испугались, когда в итоге достали из сачка золотого судака. Рыбак заявил, что у рыбы был так называемый ксантизм — редкое генетическое нарушение пигментации, при котором цвет кожи некоторых животных становится ярко-желтым или оранжевым.

Сначала Беар хотел сделать чучело из уникальной рыбы, но в итоге сфотографировал ее и отпустил. Теперь он собирается заказать ее копию, чтобы поставить на полку дома.

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