В Сиэтле заметили енота-мутанта

В американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, обсуждают странное существо, замеченное на улицах. Об этом сообщает издание New York Post.

На видео, снятых очевидцами, можно увидеть небольшое животное с необычно длинными ногами. Наблюдатели подозревают, что имеют дело с енотом-мутантом, который приобрел жуткий вид из-за синдрома короткого позвоночника — редкого врожденного заболевания, при котором позвоночный столб значительно укорачивается.

Жители города дали уродцу кличку Джимоти и публикуют свои наблюдения в соцсетях. На одном из видеороликов существо перебегает по двору и поднимается по каменной лестнице. На другом — пробирается по перилам балкона и протискивается между прутьями ограждения.

«Это самое сиэтлское животное из возможных», — говорится в одном из комментариев.

В 2024 году у фермеров из США из яйца вылупился цыпленок-мутант. Птица появилась на свет с дополнительными лапами.