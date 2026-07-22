Посетители стриптиз-клубов вспомнили о самых неприятных инцидентах, случившихся с ними в этих заведениях. Своим опытом они поделились на Reddit.

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Один из пользователей пожаловался на то, что стриптизерша испортила одежду его приятеля.

«Танцовщица стянула с моего приятеля футболку и подтерлась ей во время танца. Охрана заставила его снова надеть футболку, потому что сидеть полуобнаженным нельзя. Как же воняло», — FastToday, пользователь Reddit.

Еще один рассказал, что стал свидетелем несчастного случая, который произошел со стриптизершей.

«Она забралась на шест, потеряла хватку и упала головой вниз, тело начало подергиваться. Когда коллеги бросились ей на помощь, охранники очистили помещение. Так и не узнал, что с ней случилось, и больше никогда туда не возвращался. Несколько лет спустя заведение закрыли и снесли бульдозерами», — Emergency-Big-1503, пользователь Reddit.

Другого мужчину неприятно удивила невозмутимость стриптизерши в пикантной ситуации.

«Девушка выпустила газы мне в лицо. Полностью обнаженная. Я видел, как ее анус открывался и закрывался. Но продолжала вести себя как ни в чем не бывало. Профессионалка», — DaT1FAtGuY, пользователь Reddit.

Ранее люди, в доме у которых гости вели себя отвратительно, рассказали истории, запомнившиеся им больше всего. Один пользователь вспомнил о поступке тетушки — сестры-близнеца своей матери.