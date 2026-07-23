Порномодели-близняшки раскрыли самые странные запросы поклонников

Сестры-близнецы Джулия и Лорен Берч рассказали, что обычно просят их подписчики с платформы OnlyFans. Их слова передает Creatorzine.

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По словам девушек, чаще всего они получают запросы поцеловаться друг с другом или сделать еще более развратные вещи. Однако, как уверяют модели, у них есть черта, которую они никогда не перейдут.

«Никакие деньги не заставят нас сделать кое-что из того, что нам предлагают», — заявила Джулия.

Близняшки раскрыли, что однажды поклонник попросил их щекотать друг друга на камеру. Им показалось это странным. Мужчина же просто хотел узнать, какая из сестер больше боится щекотки.

Сестры также пожаловались, что подписчики часто воспринимают их как одного человека.

«От нас ждут одинаковых причесок, одинаковой одежды, одинакового поведения», — объяснила Лорен.

Недавно Джулия сделала татуировку на руке, и это не понравилось подписчикам. При этом девушек не обижает, когда поклонники выбирают любимую сестру.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина, вступившая в связь с двумя братьями-близнецами с разницей в несколько дней, не смогла определить, кто из них является отцом ее ребенка. Установить отцовство с помощью ДНК невозможно, поскольку генетически идентичные братья неотличимы друг от друга.