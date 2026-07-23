Два австралийца перевезли по океану дачный туалет на самодельном плоту

Двое мужчин пересекли часть Тихого океана между мысом Джервис на материковой части Австралии и островом Кенгуру на самодельном плоту. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC.

По ее информации, Алекс Крейг и Пол Грэм хотели перевезти дачный туалет на личный участок на острове. Перевозка на пароме обошлась бы молодым людям в 2 тыс. австралийских долларов ($1402), поэтому они решили сделать это самостоятельно, сделав плот и поместив на нем туалет. Переправа произошла в мае 2025 года, но соответствующий видеоролик Крейг и Грэм опубликовали на YouTube лишь 11 июля 2026 года, после чего инцидент привлек внимание СМИ.

Этот участок океана шириной около 13 км, как отмечает корпорация, может быть опасным. Мужчины специально выжидали подходящее благоприятное время.