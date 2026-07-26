Чуваков становится все меньше

В деревне Чуваки в Пермском крае почти не осталось мужчин. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

© globallookpress

Российский населенный пункт стал известен после победы в конкурсе на самое смешное название. По данным канала, мужское население в Чуваках постепенно сокращается — сейчас на 100 женщин приходится всего 80 мужчин.

Ранее стало известно, почему российские деревни Безумово и Тупицыно получили свои названия. Так их назвал священник за «неправильные порядки жизни» местной паствы.