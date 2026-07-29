Порномодель передала опыт 16-летнему сыну

Американская порномодель Строберри Бри рассказала, что научила 16-летнего сына основам предпринимательства на примере своей секс-карьеры. Ее слова передает Daily Star.

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«Я не показываю ему ничего со своей страницы, но он видит мою рабочую этику», — объяснила Бри.

Модель призналась, что раньше жила в бедности. По ее словам, она начала учить сына вести бизнес, потому что не хочет, чтобы он пошел по ее стопам.

На своем примере порнозвезда объясняет подростку, как для финансовой независимости важны усердный труд и умение подать себя. Она убеждена, что начать свое дело — единственный способ вырваться из рутины.

Бри отметила, что ее сын увлекается фитнесом и кулинарным контентом.

«Я говорю ему: если хочешь — поступай в колледж, это прекрасно, а если потом бросишь — ничего страшного. Но чем бы ты ни занимался, преврати это в бизнес», — добавила она.

Ранее сообщалось, что скандальная порнозвезда Лили Филлипс рассказала, что планирует завести детей. Ее цель — воспитать их так, чтобы они не стыдились секса.