Легкая рука: девушка разбогатела с первой попытки

Жительница американского штата Северная Каролина выиграла в лотерею 100 тысяч долларов (7,8 миллиона рублей) с первой попытки. Об этом сообщает UPI.

Кала Джеффрис из города Гастония неожиданно решила сыграть в лотерею в первый раз в жизни, когда остановилась на автозаправке Will's Food Store. Для первой попытки девушка купила билет моментального розыгрыша лотереи Cash Payday.

«Он сразу же привлек мое внимание», — объяснила американка.

Стерев защитный слой на билете, Джеффрис обнаружила, что разбогатела на 100 тысяч долларов. Она призналась, что сначала не поверила в такую невероятную удачу и даже думала, что неправильно разобрала цифры на билете.

Девушка заявила, что на выигранные деньги купит новую машину, а оставшееся потратит на оплату учебы.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас остается невостребованным лотерейный выигрыш в один миллион долларов (78,5 миллиона рублей). Розыгрыш прошел еще 2 февраля, но победитель так и не обратился за деньгами и потерял шанс получить их.