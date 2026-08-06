Порномодель рассказала об испугавшем ее поклоннике

Модель OnlyFans из Юго-Восточной Азии, использующая псевдоним Эрзабель, рассказала о поклоннике, который ее сильно испугал. Ее слова передает Creatorzine.

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Однажды 30-летняя порномодель гуляла по магазинам и встретила мужчину, который сразу ее узнал. Он пригласил девушку на обед, но она ответила отказом. Тогда поклонник стал преследовать ее по торговому центру.

«Это было по-настоящему жутко. Я искренне боялась за свою безопасность», — призналась Эрзабель.

По словам девушки, мужчина ходил за ней на протяжении несколько часов. Вокруг было слишком много людей, поэтому в конце концов он ушел, не причинив никакого вреда.

Эрзабель объяснила, что привыкла к тому, что ее узнают на улицах. Обычно такие встречи проходят приятно.

«Большинство людей ведут себя уважительно и просто хотят поздороваться. Я не хочу, чтобы один плохой опыт испортил все хорошие», — отметила она.

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