Нонконформизм, видеоарт и художественные мистификации: самые яркие столичные выставки

«Рамблер» отобрал четыре главные московские выставки марта. Среди них шедевры шестидесятников в Музее нонконформизма, выставка из собраний коллекционера Антона Козлова в МАММ, персональная экспозиция художника-мистификатора в AZ/ART и проект художницы Ольги Тобрелутс.

© Ольга Тобрелутс/Фонд культуры «Екатерина», Рамблер

«Пробуждение»

Новая выставка в Музее нонконформизма развеивает предубеждение о наследии художников-шестидесятников как об искусстве мрачном, безрадостном. В экспозицию вошло более сотни работ представителей неофициального советского искусства, среди которых есть много ярких работ. В их число входит подборка абстрактных композиций Игоря Вулоха. «По сути, это пейзажи, изображающие времена года, — рассказала на открытии выставки основательница музея Надя Брыкина. — Вулох больше всего любил осень и зиму, когда природа успокаивалась. А весной, когда всё вокруг начинало бурлить, он почти не мог работать от переполнявших его эмоций». При этом открывает подборку картин художника именно «Весна» с яркими всполохами жёлтого, розового и голубого.

Подборка работ Владимира Андреенкова позволяет проследить за тем, как на рубеже 1950-х и 1960-х годов художник перешёл от фигуративного искусства к чистой геометрической абстракции в ярких тонах. Есть на выставке и серия работ Валерия Юрлова, чья персональная выставка сейчас идёт в Третьяковской галерее. Ранними работами представлено творчество Юрия Злотникова, который в середине 1950-х только подступался к созданию прославившей его «Сигнальной системы». Как и в случае с другими авторами на выставке, проект «Пробуждение» раскрывает малоизвестные грани творчества классиков неофициального искусства или открывает широкой публике новые имена. Основательница музея Надя Брыкина обещает, что выставка станет отправной точкой масштабного многочастного проекта, благодаря которому зритель сможет проследить весь путь от зарождения искусства шестидесятников до 1990-х годов.

Где: Музей нонконформизма / Галерея Надежды Брыкиной.

Когда: со 2 марта по 17 августа.

© Игорь Вулох/Музей нонконформизма

«Расположение картин зависит от вкуса»

Сразу три этажа Мультимедиа Арт Музея, Москва (МАММ) до лета отданы под выставку работ из коллекции Антона Козлова. Собирательством современного отечественного искусства он занялся в 2019 году, одновременно с этим начал активную деятельность по его популяризации. В его соцсетях регулярно публикуются видеоролики с краткими беседами коллекционера с ведущими арт-экспертами, а само собрание сейчас активно оцифровывается в преддверии запуска официального сайта. По словам Антона Козлова, выставка объединила послевоенную советскую абстракцию и искусство московского концептуализма с работами последующих поколений художников, учитывающих эти практики. Работы классиков нонконформизма вроде Ильи Кабакова и Эрика Булатова соседствуют в экспозиции с произведениями молодых звёзд отечественной арт-сцены.

На первом этаже МАММ собраны «сливки» коллекции, своего рода выжимка, дающая представление о собрании и кураторской концепции. «Чтобы начать осмотр основной части выставки, нужно подняться на лифте на 6-й этаж музея и оказаться в первом зале проекта, где вас встретят шесть эталонных работ Юрия Злотникова из серии “Сигнальная система” конца 1950-х годов, — рассказывает “Рамблеру” Антон Козлов. — Именно из этой точки и начинается повествование, пунктирно намечающее историю развития современного российского искусства последних 70 лет, полное неочевидных пересечений и исследовательских открытий».

Многие из работ впервые публично экспонируются в России, а некоторые из них не были показаны в музейном пространстве с начала 1990-х годов. Коллекционер уверен, что посетители после просмотра выставки навсегда изменят своё отношение к российскому современному искусству.

Где: Мультимедиа Арт Музей, Москва.

Когда: с 5 марта по 15 июня.

© Группа МишМаш/МАММ

«Буквальные связи»

Центр современного искусства AZ/ART готовит к открытию проект «Буквальные связи». Он посвящена работам Анатолия Белкина, художника с богатой творческой судьбой. Он прошёл длинный путь от первых показов неофициального ленинградского искусства 1970-х годов до персональных выставок в галереях Нью-Йорка, Парижа, Лондона и Берлина.

Кроме того, Белкин — известный мистификатор. В 2004 году на площадке Эрмитажа показали его масштабный проект «Золото болот» о загадочной «болотной цивилизации». Несколько лет спустя Белкин вернулся на главную выставочную площадку Петербурга с проектом, в котором он препарировал образы с полотен мастера венецианской живописи Витторе Карпаччо.

Как ни странно, предстоящая выставка в ЦСИ AZ/ART станет всего лишь вторым персональным показом работ художника в Москве. Впервые столичная публика могла познакомиться с его творчеством в далёком 2006 году на выставке в галерее «Триумф». По словам организаторов предстоящего смотра, спустя почти 20 лет Белкин предстанет перед зрителем не только как мастер визуальной игры и мистификации, но и как исследователь истории.

Экспозиция будет состоять из широкого спектра работ, от графических листов из серии «Азбука» и коллажей до живописных полотен и ироничных бронзовых скульптур. Некоторые из них будут показаны публике впервые. «Анатолий Белкин — фигура легендарная для Петербурга, в двух словах о нём не скажешь, — рассказывает в пресс-релизе к проекту генеральный директор Музея AZ и ЦСИ AZ/ART Наталия Опалева. — В 2023 году в Эрмитаже прошла выставка одной его картины под названием “Высокая вода”. Одной картины! В Эрмитаже! Я не могла даже представить, как это можно сделать, но пришла, увидела — и была потрясена. Мне бы очень хотелось, чтобы Анатолия Белкина оценили и полюбили в Москве так же, как его любят в Петербурге».

Где: ЦСИ AZ/ART.

Когда: с 12 марта по 11 мая.

© Анатолий Белкин/Центр современного искусства AZ/ART

«Транскодированные структуры»

Наиболее полная ретроспектива видеоарта Ольги Тобрелутс, дополненная тремя живописными циклами, будет показана в московском пространстве Фонда культуры «Екатерина». В начале 1990-х Ольга с головой окунулась в эксперименты с фото- и видеоизображениями, используя для этого компьютерные технологии. В этом смысле она во многом предвосхитила бум цифрового искусства, который пришёл в Россию десятилетием позже.

Сегодня многие из её произведений тех лет можно увидеть в мировых музеях и частных собраниях. При этом последние 15 лет, как будто наперекор всем модным трендам, Тобрелутс посвятила себя классической живописи. С 2010 года из-под её кисти вышло более 240 полотен, часть из которых будет показана на выставке.

Особое место в живописи Тобрелутс занимают изображения неба и облаков. В 2014 году в Петербурге впервые была показана её серия «Небесные ландшафты». Куратором проекта тогда выступал знаменитый искусствовед Аркадий Ипполитов. «Живопись Ольги Тобрелутс представляет те пейзажи, которые открываются перед глазами вознесённого, будь то Ганимед, Святая Екатерина или пассажир авиалайнера. Очень хочется покоя и неба, а также немецкой романтической музыки», — писал Ипполитов о той выставке. Посетители Фонда культуры «Екатерина» также увидят живописные серии Тобрелутс «Летнее платье» и «Транскодированные структуры».

Где: Фонд культуры «Екатерина».

Когда: с 14 марта по 18 мая.

© Ольга Тобрелутс/Фонд культуры «Екатерина»

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