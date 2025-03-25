Семейное счастье Толстого и коллайдер в избе: что посмотреть в Москве и за её пределами

В Суздале открыли мультимедиа-платформу для цифрового искусства, где показывают работы российского художника и скульптора Максима Свищева. В Туле демонстрируют выставку про семью Льва Толстого и его взгляды на семейную жизнь. А в музее-заповеднике «Остафьево» можно посмотреть картины художников, которые посвятили свои работы этому месту в разные годы. «Рамблер» отобрал три выставки, которые можно посмотреть в Москве и за её пределами.

© Сергей Кравцов; Рамблер

«Диджитал ТЕСТО»

Где: Суздаль, ул. Гастева, 3.

Когда: до 17 августа.

В Суздаль стоит съездить хотя бы для того, чтобы посмотреть, как может выглядеть старинный русский город, если привести в порядок церкви и купеческие дома и наполнить старые стены новым содержанием. Суздаль больше десяти лет опекает творческое объединение МИРА — культурная институция, которая реализует различные музейные и театральные проекты. В коллекции МИРА более 40 000 произведений живописи, графики, скульптуры и исторических артефактов 1910–1930 годов, то есть эпохи русского авангарда.

Ярким представителем этой фантастической эпохи был суздалец Алексей Гастев — революционер-подпольщик, поэт-авангардист и мистификатор. Читая его биографию, трудно поверить, что всё это совершил один и тот же человек. До революции он занимался политической борьбой, был арестован и сослан на Север, но бежал из ссылки в Париж, где работал слесарем на заводе. После октября 1917 года возглавил «поэзию Пролеткульта», читал свои поэмы в футуристических декорациях и печатался в сборниках нового искусства вместе с Маяковским, Асеевым и Пастернаком. Его постоянным собеседником был Мейерхольд, а оппонентом — Эйзенштейн.

В 1920-х Гастев приступил к главному делу своей жизни — созданию Центрального института труда, которому предстояло превратить труд рабочих из тяжёлого ярма в творческий процесс. В лабораториях ЦИТа работали психотехники, педагоги, инженеры, дизайнеры, физиологи. Они должны были не просто улучшить условий труда, а создать нового человека, умелого, энергичного и изобретательного. В начале 1930-х в СССР таким проектам было уже не место, их начали планомерно искоренять, часто вместе с авторами. В 1938-м Гастев был арестован, год спустя расстрелян.

Сейчас в Суздале есть улица его имени, а вскоре появится и музей, созданием которого занимается МИРА-центр. Рядом с будущим музеем 15 марта открылся «Суздальский коллайдер» — экспериментальная творческая площадка, которая будет представлять произведения, стирающие грань между искусством и наукой. По замыслу куратора, известного художника и перформансиста Андрея Бартенева, «коллайдер» должен работать как одна из лабораторий ЦИТа. Пространство, в котором он находится, — самостоятельное произведение искусства. В деревянную избу начала прошлого века встроен современный колодец, стены которого являются экраном для движущейся видеоинсталляции.

Выглядит она так, словно одно из полотен Кандинского ожило, начало разрастаться в разные стороны и подниматься вверх, как тесто. Отсюда и название, которое художник дал своей работе, — «Диджитал тесто». Видеоинсталляцию сопровождает музыка композитора Александра Белкова.

Во втором зале (он находится в сарае, соединённом крытым мостиком с домом) можно увидеть скульптуру российского художника и скульптора Максима Свищева, созданную специально для этой выставки. Скульптуры абстрактные, напоминают анимационных персонажей, но сам автор представляет их как «сгустки эмоций, симбиоз компьютерных, силиконовых, пластмассовых игрушек и живой природы».

© Сергей Кравцов

«Семейное счастье»

Где: Тула, культурно-выставочный комплекс «Л. Н. Т.», ул. Металлистов, 25.

Когда: до 11 мая.

В тульском выставочном комплексе «Л. Н. Т.» открылась выставка «Семейное счастие». Поскольку Тула — это город Толстого, нетрудно догадаться, что означают инициалы «Л. Н. Т.». Буквы с точками напоминают ещё и о том, как Лев Николаевич Толстой объяснился в любви своей будущей жене. На сукне карточного столика он написал мелом: «В.м.и п.с.с.ж.н.м.м.с.и н.с.». Сейчас не всякая девушка разгадает такую головоломку без помощи искусственного интеллекта, но Софья Берс потом утверждала, что прочитала зашифрованное послание быстро и без запинки.

Влюбленный писатель поделился с ней своими чувствами: «Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья». Правда, впоследствии младшая сестра Софьи Берс, ставшая случайным свидетелем этой сцены, рассказывала, что Толстой долго помогал своей невесте расшифровать написанное. Ему самому эта романтическая история так нравилась, что он подарил её своему любимому герою Левину, который объясняется в любви Китти при помощи такого же шифра.

Выставка рассказывает о сватовстве Толстого к юной Соне Берс и их венчании, но посвящена тому, что следует за влюбленностью и первыми месяцами брака, то есть семейной жизни. Толстой считал создание семьи главным предназначением человека, но его взгляды на брак с годами менялись.

Кураторы отобрали для выставки первый роман Толстого «Семейное счастие», которым он позже был очень недоволен. А ещё повести «Юность» и «Утро помещика», написанные за несколько лет до его женитьбы. Из дома Толстых привезли безмолвных свидетелей семейной жизни пары: это капор и флаконы для духов Софьи Андреевны, галстук Льва Николаевича, набор для карточной игры, а также подсвечник, принадлежавший родственнице писателя (фамильная реликвия, которая упоминается в романе «Семейное счастие»).

Какой была семья Толстых? Можно ли назвать её счастливой? Что значит быть женой гения? И почему Лев Николаевич, так ценивший семью, на склоне лет решил бежать из дома? Выставка, скорее всего, не даст ответы на все эти сложные вопросы, но подскажет направление, в котором их стоит искать.

© ypmuseum.ru

Капор С. А. Толстой и другие личные вещи семьи Толстых

«Русский Парнас в красках»

Где: государственный музей-заповедник «Остафьево»-«Русский Парнас», Москва, ул. Троицкая, 1А, стр. 1.

Когда: до 20 апреля.

Усадьба Остафьево тесно связана с именем Пушкина: в любом путеводителе можно прочитать, что здесь он читал своему лицейскому другу Вяземскому десятую главу «Евгения Онегина». Но это всего лишь одна из многих славных страниц истории Остафьева.

Строителем и первым владельцем усадьбы был князь Андрей Иванович Вяземский. Человек блестяще образованный, он совершил длительное путешествие по Европе, где встретился с ирландкой Дженни О’Рейли и женился на ней, несмотря на протесты родственников. Его внебрачная дочь стала второй женой писателя и историка Николая Карамзина, который подолгу жил в Остафьеве и написал здесь большую часть своей «Истории государства Российского». В гостях у него перебывали чуть ли не все известные литераторы. Благодаря Карамзину сын основателя усадьбы, Пётр Андреевич Вяземский, вошёл в литературный круг и познакомился с Пушкиным, с которым был дружен почти 20 лет.

Пушкин гостил в Остафьеве трижды. По легенде, ему нравилось прохаживаться по усаженной липами аллее, которая ведёт от усадебного дома вглубь парка, и он прозвал её «Русским Парнасом». Позже это название перенесли на всю усадьбу. Одна из реликвий музея — букет, который Пушкин собрал в парке, он хранится под стеклянным колпаком.

Павел Петрович Вяземский, дипломат, историк, знаток древних рукописей, стремился сохранить память о «Русском Парнасе», но музей в усадьбе открыл его зять, граф Сергей Шереметев. Он установил в парке памятники Николаю Карамзину, Александру Пушкину, Петру Вяземскому, Василию Жуковскому и Павлу Вяземскому и сделал Остафьево доступным для широкой публики. После революции 1917 года Шереметев сумел получить для усадьбы охранную грамоту, благодаря этому она не была разграблена, хотя в середине XX века здесь находился ведомственный санаторий. Музей работал с 1899 по 1930 год и вновь открылся только в 1988 году.

Выставка «Русский Парнас в красках» — это взгляд 27 художников на историю и красоту Остафьева. Все работы написаны на пленэрах: художники работали на территории усадьбы, стремились запечатлеть её в разное время года и передать её атмосферу, свет и цвет. На одной из картин можно увидеть «рабочий момент»: сразу несколько живописцев стоят за мольбертами перед главным входом в дом. На другом полотне мы видим девушку с книгой, скрывающуюся от летнего солнца в тени колоннады. На следующем — густые кусты лиловой сирени на фоне лёгкого классического здания. Авторы представляют разные школы и разные поколения, объединяет их искреннее восхищение усадьбой как историческим и природным памятником.

© www.ostafyevomuseum.ru

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