Рисунки Делакруа и костюмы Киркорова: главные московские выставки апреля

«Рамблер» отобрал шесть ярких выставок, которые открываются в Москве в апреле. В Центре «Зотов» зрителям предлагают сравнить наследие фотографов-конструктивистов. Российский художник и дизайнер Андрей Бартенев готовит проект, посвящённый цирку. А Новая Третьяковка расскажет о влиянии Востока на русское искусство первой половины ХХ века.

© Пушкинский музей, Рамблер

«Французский рисунок первой половины — середины XIX века»

Пушкинский музей собрал более 160 редких французских рисунков. Выставка приурочена к изданию научного каталога соответствующей части коллекции, в которую вошла графика конкретной эпохи: первой половины — середины XIX века.

Экспозиция получилась разнообразной. Она состоит из 25 тематических разделов от карикатур и живописных пейзажей до бытовых сценок и портретов знатных дам и кавалеров. Любители истории оценят подборки, посвящённые Великой французской революции или становлению «наполеоновской легенды». Помимо работ признанных мастеров вроде Эжена Делакруа или Гюстава Доре в Пушкинском выставлены работы «малых мастеров», практически неизвестных за пределами Франции.

Где: Пушкинский музей (Галерея искусства стран Европы и Америки).

Когда: с 8 апреля по 27 июля.

© Пушкинский музей

«Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии»

Влияние западноевропейских и особенно французских модернистов на русских художников начала ХХ века сложно переоценить. Выставки, исследующие переклички с культурой Востока, проходят заметно реже. Исправить этот недостаток вызвалась Новая Третьяковка, где вскоре откроется проект с говорящим названием «Путь на Восток».

Экспозиция, посвящённая массовому паломничеству русских мастеров в Центральную Азию, будет охватывать четыре десятилетия, с 1910-х годов и до начала 1940-х. По сути, это будет масштабная история отечественного искусства первой половины ХХ века. Большинство авторов от Кузьмы Петрова-Водкина до Александра Самохвалова будут представлены в экспозиции не одной-двумя работами, а целыми блоками. Кроме того, многие произведения зрители увидят впервые после реставрации.

Где: Новая Третьяковка.

Когда: 17 апреля по 28 сентября.

© Новая Третьяковка

«Начинаем творческую дискуссию»

Центр «Зотов» проведёт своеобразный арт-батл, сравнивая наследие двух объединений конструктивистской фотографии. Принять участие в нём предлагают и посетителям. Советская фотография конца 1920-х — начала 1930-х годов была полем бесконечных творческих экспериментов. Новаторские снимки отличались необычными сюжетами, яркими ракурсами и изобретательным монтажом. Но далеко не все фотографы соглашались друг с другом в том, какие цели должны преследовать эти формальные эксперименты.

Для членов группы «Октябрь» на первом месте стояла художественная составляющая. Представители Российского объединения пролетарских фоторепортёров (РОПФ) отстаивали реалистическую традицию. Для них важнее было само событие, попадавшее в объектив, а запечатлеть его нужно было как можно более правдоподобно.

Занять свою позицию в этом идеологическом противостоянии сможет и зритель. У посетителей будет выбор, с чего начать осмотр экспозиции — с наследия «Октября» или РОПФовцев. При этом вне зависимости от выбора всех ждёт единый примирительный финал. На выставке можно будет увидеть снимки Александра Родченко, Бориса Игнатовича, Аркадия Шайхета, Якова Халипа и других мастеров фотографии начала ХХ века.

Где: Центр «Зотов».

Когда: с 25 апреля по 20 июля.

© Центр «Зотов»

«Что за ЦИ? И что за РК?»

Художник и куратор Андрей Бартенев умело жонглирует своими творческими ипостасями. Совсем недавно под его руководством в Суздале открылся «Коллайдер» — новая выставочная площадка для цифрового искусства, разместившаяся в купеческом доме начала ХХ века.

Одновременно с этим Бартенев готовил выставку для московского арт-пространства Cube.Moscow. Там можно будет увидеть и его собственные работы, и произведения ещё почти полусотни художников от классика ар-деко Эрте (Роман Тыртов) до современных авторов, таких как Катя Щеглова или Данила Поляков. Все они будут представлены в экспозиции своими импровизациями на тему цирка. Графику и рисунки дополнят яркими костюмами Филиппа Киркорова, ассамбляжем от Эвелины Хромченко и авторскими фото стилиста Влада Лисовца. Подготовкой выставки занимается проект коллекционера Ольги Шепельской и искусствоведа Виктории Михопулу Kupol Gallery.

Где: Kupol Gallery в арт-пространстве Cube.Moscow.

Когда: с 17 апреля по 6 июня.

© Kupol Gallery

Till Dawn

В камерном выставочном пространстве галереи Shift в самом центре Москвы открылся новый проект, исследующий эстетику ночного города. Экспозиция, подготовленная совместно с нижегородской галереей «9Б», получила название Till Dawn (в переводе на русский — «До рассвета»). Англоязычный заголовок и афиша в стиле голливудских фильмов нуар сразу задают атмосферу ночных улиц, залитых светом редких фонарей и вспышками автомобильных фар.

Одновременно пугающая и манящая атмосфера ночного города присутствует и в представленных на выставке работах. Неудивительно, что половина экспозиции отдана двум художникам «уличной волны», как принято называть авторов, начинавших свой творческий путь в стрит-арте.

Размах и яркость своей уличной практики современные художники Сёма и Evsti Bomse сохраняют и в студийных работах — живописи и графике. На картинах Сёмы мрачные образы скелетов и прочей нечисти сливаются в яркий карнавал красок. В работах Evsti гораздо больше горькой иронии: чего стоит хотя бы вывешенная в углу, на уровне плинтуса, миниатюра с толпой тараканов.

Работы членов команды Bomse дополняют масштабные фотографии Тима Парщикова, которые напоминают застывшие кадры из загадочных фильмов: образы на них как бы растворяются на фоне, похожем на яркую абстракцию.

Где: Shift Space (вход свободный, по предварительной записи).

Когда: с 8 апреля по 23 мая.

© Shift Space

Run(a)way

Молодая художница Ева Шорина работает медленно, но вдумчиво. На один лист, изображение на котором создаётся обычной шариковой ручкой, у неё уходит несколько месяцев. Для предстоящей выставки в Sistema Gallery отобрали произведения, появившиеся на свет за последние три года. Удивлять зрителей будут не только кропотливым искусством, но и его развеской.

Организаторы обещают, что работы будут парить в пространстве на прозрачных нитях, обеспечивая эффект полного погружения. Название проекта Run(a)way — каламбур на стыке двух английских слов, которые переводятся на русский как «подиум» и «побег». Эта игра слов должна стать вызовом против современного искусства, которое порой превращается в ничего не значащий развлекательный контент.

Где: Sistema Gallery.

Когда: c 16 апреля по 9 мая.

© Sistema Gallery

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